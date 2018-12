"Pour vivre heureux" : amour, jeunesse et traditions

Ce mercredi 5 décembre sort dans les salles le drame poignant "Pour vivre heureux" réalisé par Salima Sarah Glamine et Dimitri Linder.

Amel et Mashir, deux jeunes bruxellois, s’aiment en secret. Ni leurs parents, ni leurs amis ne se doutent de leur relation et encore moins de leur projet de passer l’été ensemble à Londres.

Le jour où la famille de Mashir décide de le marier à sa cousine Noor qui est aussi l’amie d’Amel, c’est tout leur monde qui s’écroule. Comment pourront-ils sauver leur amour sans faire souffrir tous ceux qui les entourent ?

Comédiens de formation, Salima Sarah Glamine et Dimitri Linder réalisent d’abord un premier court-métrage " Après 3 minutes ". La première en a écrit le scénario et le second l’a réalisé. " Pour vivre heureux " est leur premier long.

Pour ce film, qu’ils ont co-réalisé, ils font appel à la jeune Sofia Lesaffre. Jeune comédienne française très prometteuse, elle démarre réellement sa carrière dans " Les trois frères : le retour ". On la voit ensuite dans " Nous trois ou rien ", " Le ciel attendra " ou encore dans l’adaptation des bandes-dessinées " Seuls ". A ses côtés dans " Pour vivre heureux ", l’acteur français Pascal Elbé.

Présenté en avant-première au CINEMAMED ce week-end, cette nouvelle coproduction RTBF sort cette semaine au cinéma. Regardez la bande-annonce dans votre Agenda Ciné.