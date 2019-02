Pour son deuxième film, Aaron Sorkin réunira Eddie Redmayne, Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen et Sacha Baron Cohen

Un temps considéré comme maudit, le film "The Trial of the Chicago Seven" va enfin débuter son tournage cet été, a-t-on appris dans la presse américaine. Avorté en 2013, le long-métrage, qui revient sur l'un des scandales politiques des années 60, verra bien le jour avec un casting composé d'Eddie Redmayne, Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen et Sacha Baron Cohen.

Après de nombreuses péripéties étalées sur plus de dix ans, le film "The Trial of the Chicago Seven" semble enfin être lancé. Le long-métrage devrait commencer son tournage au début de l'été grâce à l'intérêt porté par de nombreux studios lors de la Berlinale 2019, comme l'indiquent plusieurs médias américains.

Pour porter ce projet à l'écran, Aaron Sorkin a fait appel à de grands noms du cinéma tels qu'Eddie Redmayne, Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen ou encore Sacha Baron Cohen. L'intrigue reviendra sur un célèbre procès de 1969 où sept personnes étaient accusées par le gouvernement fédéral américain de conspiration et d'incitation à la révolte après les manifestations démocrates qui s'étaient déroulées à Chicago en 1968.

Eddie Redmayne, déjà annoncé au casting, incarnera le rôle de Tom Hayden, un activiste politique et militant contre la guerre du Vietnam. Sacha Baron Cohen prêtera ses traits au militant anarchique Abbie Hoffman. Seth Rogen et Joseph Gordon-Levitt interpréteront respectivement Jerry Rubin, un antimilitariste américain, et Richard Schultz le procureur en charge à l'époque. Jonathan Majors et Alex Sharp ont précédemment été annoncés au casting pour jouer les rôles de Bobby Seale et de Rennie Davis, également accusés de conspiration.

"The Trial of the Chicago Seven" sera le deuxième film d'Aaron Sorkin, après "Molly's Game". Le réalisateur a écrit le scénario de ce drame dont la date de sortie n'a pas encore été arrêtée. Avant lui, Steven Spielberg, dont la société Amblin Entertainment s'occupe néanmoins de la production, et Paul Greengrass avaient été tour à tour envisagés pour la réalisation.

Aaron Sorkin avait alors pris les rênes du film tout en retardant la production pour se concentrer sur sa pièce de théâtre "To Kill a Mockingbird" ("Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur"), lancée à Broadway en décembre 2018.