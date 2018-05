Pour le 71ème Festival de Cannes, un "renouvellement" à haut risque

Un vent de nouveauté

On a souvent reproché à la compétition du plus grand Festival de cinéma du monde d’être le rendez-vous des "abonnés", autrement dit de cinéastes confirmés, multi-primés, parfois déjà lauréats d’une Palme d’Or (Ken Loach, les frères Dardenne, Nanni Moretti, Michael Haneke…). La qualité de la sélection était souvent au rendez-vous, l’effet de surprise beaucoup moins.

Officiellement, après avoir soufflé les 70 bougies du Festival, Frémaux voulait instaurer du changement et éviter l’immobilisme. Résultat : sur les 21 cinéastes retenus pour la compétition officielle cette année, on dénombre pas moins de 9 nouveaux arrivants dans la jungle cannoise. C’est énorme. Si on prend par exemple la sélection française, on constate que des cinéastes réputés – et attendus – comme Jacques Audiard sont absents, et remplacés par des jeunes noms inconnus du grand public : Eva Husson, Yann Gonzalez… On voit aussi arriver des films en provenance d’Egypte, du Liban aux côtés des auteurs russes, iraniens et asiatiques.

Dans cette sélection, pointons quand même quelques cinéastes plus réputés : l’Iranien Asghar Farhadi, qui a les honneurs du gala d’ouverture ce mardi soir avec "Everybody knows" (avec le couple Javier Bardem/ Penelope Cruz) ou encore le Turc Nuri Bilge Ceylan, seul cinéaste cette année à avoir déjà remporté une Palme d’Or avec "Winter Sleep". Ce sont des noms réputés, mais surtout auprès des cinéphiles…