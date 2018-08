“Pornography” : manipulation des foules et liberté d’expression

Le court métrage d’animation “Pornography” a été réalisé par un cinéaste montois, Eric Ledune, qui livre une vision décalée et politique de la pornographie.

Dans un vrai-faux documentaire d’animation, une série de témoignages évoquent le rapport à la pornographie, à la vitrine des désirs, l’érotisme, au sexe et finalement à ce que l’on peut montrer. “Pornography” a été réalisé par Eric Ledune, un cinéaste belge et enseignant en animation. Il réussit dans son court métrage à soulever une multitude de questionnements sur la pornographie et le monde contemporain, à travers les interventions de faux experts, de citoyens, le tout sur un ton décalé et drôle. Le film d’animation produit par Lardux Films prend à la fois des allures de documentaire animalier mais aussi de plaidoyer politique et d’ode à la liberté d’expression.

Transgression, indécence, vulgarité, société de consommation, télévision, démocratie… les différentes silhouettes acheminent leur pensée à travers un fil rouge qui s’éloigne petit à petit de la pure question sexuelle.

Le court métrage “Pornography” (2016) d’Eric Ledune est à voir sur Arte.