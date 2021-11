Politik : les premières rencontres internationales du Film Politique à Liège du 16 au 20 novembre

Du 16 au 20 novembre, Liège accueille un événement inédit en Belgique au titre on ne peut plus explicite, PolitiK : les premières rencontres internationales du Film Politique. Initié par Paul-Émile Mottard et organisée par Présence et Action Culturelles Liège, PolitiK se tient sous l’experte direction artistique de Philippe Reynaert.

DES FILMS…

Au niveau de sa programmation, PolitiK se veut le reflet du regard que porte le 7e Art sur la politique. PolitiK entend mettre en évidence la complexité́ de l’exercice du pouvoir. Mais aussi la résilience de la pratique militante cinématographique. La représentation du pouvoir et le pouvoir de la représentation !

On y découvrira donc des films inédits ou de répertoire, mettant en scène des figures du monde politique ; on écoutera le cri de révolte des adolescent.e.s contre la dégradation du climat ou l’on suivra 50 ans de pratique du cinéma politique par un cinéaste qui se sentait à̀ l’étroit entre Sambre et Meuse…

Sur les écrans de PolitiK, tous les genres cinématographiques seront représentés : longs et courts métrages, de fiction ou documentaires. Il y aura même du cinéma d’animation et une grande première en Réalité́ Virtuelle !

Enfin, des réalisateurs et réalisatrices nous parleront de leur démarche.

… ET DES DÉBATS !

Au moment où la démocratie, qui paraissait être une de nos valeurs intangibles, semble mise à mal et est remise en question par certains, parfois pour le meilleur mais le plus souvent pour le pire, nous ne pouvions nous contenter de ne réfléchir aux messages qui nous sont adressés que pendant quelques minutes avant ou après la projection des films ! Nous ne pouvions nous résoudre à ce que cette manifestation ne soit qu’un alignement d’œuvres réunies en un Festival ! Si nous avons opté́ pour la formule des Rencontres, c’est parce que, comme le nom l’indique, nous espérons déclencher des réflexions bien plus profondes… Se basant sur les œuvres projetées, nous organisons trois Grands Débats qui seront le vrai cœur de PolitiK.

Se battre ou débattre : le courage de la démocratie

Les Femmes, quel pouvoir !

La démocratie peut-elle sauver la Terre ?

PolitiK – du 16 au 20 novembre 2021 à la Cité Miroir et au Cinéma Sauvenière.

Programmation complète, infos et réservations : www.politik-liege.be