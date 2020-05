Plusieurs pistes pour faire vivre le Festival de Cannes 2020

we are one : a global film festival © YouTube

" We Are One : A Global Film Festival” sur YouTube

Si Cannes n’aime pas le virtuel (on se souvient de la polémique Netflix en 2017), le Festival participera bien au festival en ligne We Are One : A Global Film Festival du 29 mai au 7 juin sur YouTube. 10 jours de cinéma en accès libre. Ce festival, initié par le festival Tribeca de New-York, est une collaboration entre une vingtaine de festivals dont les incontournables Venise, Berlin, Toronto, San Sebastian, Sidney, Marrakech, Mumbai, Sundance. Le programme exact doit être annoncé dans les jours qui viennent mais, à coup sûr, proposera des longs métrages, des courts métrages, des documentaires, de la musique et des panels de discussion. “We Are One : A Global Film Festival” se doublera aussi d’une action caritative : un appel au don en faveur de l’OMS.