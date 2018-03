Plus de 300 films au programme de la 21e édition du "Brussels Short Film Festival"

Plus de 300 courts métrages belges et étrangers seront projetés lors de la 21e édition du "Brussels Short Film Festival", qui se déroulera du 25 avril au 6 mai en divers endroits à Bruxelles. Au total, 129 films seront proposés en compétition et 200 hors compétition, ont fait savoir mercredi les organisateurs au cours d'une conférence de presse.

Une soixantaine de courts métrages issus de trente pays différents ont été sélectionnés dans la compétition internationale parmi les 4.340 candidatures. Ils seront départagés par un jury notamment composé de l'acteur Wim Willaert. Une trentaine d'autres œuvres ont par ailleurs été sélectionnées pour la compétition "Next generation" dédiée aux films scolaires.

De son côté, sur 400 dossiers reçus, la compétition nationale, ouverte à tous les genres, présentera 34 films dont "Timing" de Marie Gillain, "Qui ne dit mot" de Stéphane De Groodt, "Le Pérou" de Marie Kremer et "La station" de Patrick Ridremont. Ces quatre productions ont été présentées en mai 2017 lors du Festival de Cannes dans le cadre de l'opération "Talents Adami Cannes", qui vise depuis 24 ans à faire découvrir de jeunes comédiens.

Les autres courts, projetés eux hors compétition, seront répartis en quatre sections: "Rock'n Roll", "Musts/Incontournables", "Travelling" et "Events".

Le festival prendra ses quartiers de fin avril à mi-mai à Ixelles (Flagey, cinéma Vendôme et chapiteau place Fernand Cocq) et Bruxelles-Ville (Mont des Arts, Cinéma Palace et Bozar).

En parallèle aux projections, des séances gratuites en plein air, un marché du film, des workshops, des rencontres professionnelles, de même que des ateliers et séances pour les jeunes seront également organisés.

Nouveauté cette année, le Brussels Short Film Festival a été retenu comme festival qualifiant pour les Oscar par l'Académie des arts et des sciences du cinéma. Concrètement, le lauréat du Grand Prix de la compétition internationale de cette 21e édition du BSFF sera considéré en pré-sélection pour les Oscars dans la catégorie du meilleur court métrage de fiction/d'animation, pour autant que l'oeuvre soit conforme aux règles de l'Académie.

