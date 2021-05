Plongez vous dans les marolles des années 50 avec "Le chantier des gosses", un film disponible un soir en ligne

Dans le cadre des soirées Seuls, u ne série de projections axées sur l’histoire du cinéma belge. Sabzian et le KASKcinema nous présentent demain à 19h30 Le chantier des gosses. Le p remier long métrage de Jean Harlez (Belgique, 1924), considéré comme la première œuvre néoréaliste du cinéma belge, nous plonge dans les Marolles des années 50. Sa caméra sillonne les rues étriquées du quartier ouvrier Bruxellois où grouillent les gosses. Un rendez-vous à ne pas manquer et qui sera disponible gratuitement sur www.sabzian.be pour les 100 premiers spectateurs.

Ce quartier encore en friche est un coin de paradis et d’illusions pour ces kets. Jusqu’au jour où sur leur terrain vague débarquent des hommes coiffés de chapeaux mous et d’autres de salopettes. Leur terrain de jeux est alors barricadé et les maisons environnantes démolies. La stupeur des enfants se transforme vite en véritable révolte. En guise de lance-pierre, Les bretelles de leurs parents deviendront leurs armes de contestation face à ces ouvriers et ces architectes.

Ses enfants rebelles (le plus jeune a 2 ans et demi, le plus âgé 14 ans) sont les protagonistes de ce film. Ils mêlent spontanéité et une grande part d’improvisation dans leurs jeux d’acteur.

Jean Harlez décrit par certains comme "le sauvage du cinéma belge" nous livre sa vision contemporaine de ce quartier en pleine mutation. Une approche entre le documentaire et la fiction ou se mêle la lumière à la poussière.