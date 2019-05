Playstation Productions, le nouveau studio de Sony qui va adapter ses jeux vidéo en film et série TV

Il était un temps, où une bonne partie des jeux vidéo à succès étaient tirés de films ou dessins animés. On pense ainsi aux adaptations des Disney, comme Aladdin sur la NES en 1995, Hercule sur PS1 en 1997, ou encore Goldeneye sur la Nintendo 64; la même année. Le jeu vidéo commençait à s'imposer dans les foyers, face à la télévision et au cinéma, industries toutes puissantes. A l'aube de l'année 2020, la tendance s'est quelque peu inversée, et la petite industrie vidéoludique a bien grandi... A tel point que c'est maintenant le cinéma qui puise son inspiration dans les jeux vidéo : Resident Evil, Assasin's Creed, Tomb Raider, Hitman, Sonic, Prince of Persia, les adaptations sont de plus en plus nombreuses.

Sony Interactive Entertainment surfe sur cette vague et annonce, en exclusivité à The Hollywood Reporter, la création d'un studio qui va adapter les jeux vidéo de la firme en film ou série télé : Playstation Productions. « Nous avons pensé qu'il valait mieux que nous développions et produisions nous-mêmes [nos licences], a déclaré Asad Qizilbash, un des directeurs du studio à The Hollywood Reporter. Premièrement, parce que nous sommes plus familiers, mais aussi parce que nous savons ce que la communauté PlayStation aime. »

« Vous pouvez voir en regardant des adaptations de jeux vidéo plus anciennes que le scénariste ou le réalisateur n'a pas compris ce monde ou ce truc de jeu, ajoute le deuxième directeur du studio, Shawn Layden, précisant que l'adaptation d'un jeu vidéo qui peut durer plus de 50 heures demande un gros travail de réécriture et de réflexion sur l'audience que l'on veut toucher.

Il faut dire que Sony a deux sacrés avantages par rapport à d'autres gros studio de jeux vidéo, c'est leur présence dans l'industrie cinématographique avec Sony Pictures, qui aidera à la distribution, et la richesse du catalogue de jeux vidéo qu'ils ont édités. On peut donc s'attendre à voir apparaître sur nos écrans les héros de « The Last of Us », « God of War » ou « Uncharted ».