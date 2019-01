"Play Boys" : bolides, armes à feu et bière en cannette

Le court métrage belge de Vincent Lynen avait été présenté au Brussels Short Film Festival en 2017.

Le réalisateur Vincent Lynen décrit “Play Boys” comme un film empli de machos, d’armes, de voitures, de motos et de jolies filles. Dans un univers miniature, des petites scènes de vie indépendantes les unes des autres. Des hommes en voiture s’arrêtent sur un terrain vague et se mettent à tirer au pistolet dans des cannettes de bière. Des femmes sont postées près d’une barrière de sécurité et attendent les véhicules. Bientôt ce qu’il se passe dans chaque scène en affecte une autre comme un jeu de domino. Les actions totalement vides de sens de ces hommes qui aiment les armes et les grosses voitures conduisent petit à petit au drame.

Vincent Lynen parvient à installer une atmosphère étonnante dans son court de 7 minutes. A la fois drôle, bête et critique des stéréotypes de genre, “Play Boys” est aussi un film esthétiquement intéressant. Totalement en décalage avec le sujet, les dessins délicats et colorés amènent un aspect plus doux.

Le court métrage a reçu le Prix de l’oeuvre expérimentale de la SCAM en 2017 ainsi que plusieurs autres distinctions. Il a été présenté au Brussels Short Film Festival, au Brussels Independent Film Festival 2018 et dans un paquet de festivals européens.

Le court métrage “Play Boys” (2016) de Vincent Lynen est à voir en Staff Pick sur Vimeo ou ci-dessous :