Pink Screens goes digital ! C'est parti pour 10 jours de cinéma queer sur Sooner.be

La programmation de cette 19e édition online est une sélection des films prévus initialement pour le festival physique. Les 2 films qui devaient faire l'ouverture en novembre se retrouvent bien sûr dans cette sélection : Lingua Franca suit une femme trans, sans papiers, migrante aux USA, interprétée par la réalisatrice elle-même tandis que Futur Drei s’interroge sur la conciliation de multiples identités quand on ne se sent nulle part chez soi. La question de l'identité non-binaire est devenu un vrai sujet de société; le film suédois Alltid Amber est un portrait tout à fait contemporain d'identités jeunes et plurielles n’ayant pas peur d’affronter la binarité des genres. Côté masculinité, L'Acrobate est le récit très cru d'une rencontre fortuite, d'un huis-clos intense entre deux hommes liés par une dépendance irraisonnée.

Cette édition en ligne fait également la part belle aux films lesbiens , avec notamment Kokon qui se déroule dans le Berlin alternatif de Kreuzberg et le film français Pyrale du nom de ces beaux papillons blancs devenus invasifs; un docufiction aux frontières du fantastique. L'équipe de programmation des Pink Screns a aussi craqué pour "cette merveille de délicatesse qu'est Cyrille " , documentaire à la fois tendre et terrible sur un jeune agriculteur gay en lutte pour la survie de son exploitation et pour Las Mil y Una , tranche de vie d'adolescentes queers dans les quartiers populaires d'une grande ville d'Amérique Latine.

Les Pink Screens se sont aussi des incontournables séances de courts métrages qui permettent de découvrir de jeunes talents, belges entre-autres, des audaces de réalisation et des sujets moins traités, plus prospectifs dans la diversité des genres et des sexualités. C'est particulièrement le cas dans la sélection internationale This is Us dans laquelle on trouve une romance gay trans-cis; le corps dansant comme brouillage des frontières entre genre, race et temps; la diversité corporelle queer latino-américaine ou encore les enjeux des rapports queer non-monogames. En bref, y en aura pour tout le monde !