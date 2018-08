Pierre Richard, Eddy Mitchell et Roland Giraud dans l'adaptation de la BD "Les Vieux Fourneaux"

Adaptation des fameuses BD de Lupano et Cauuet, "Les vieux fourneaux" sort enfin au cinéma. Réalisé par Christophe Duthuron, le film réunit un casting quatre étoiles : Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud et Alice Pol.

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien compris que vieillir était le seul moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion des obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, sont de courte durée … Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune explication à ses amis, il part sur les chapeaux de roue depuis leur Tarn natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite fille d’Antoine enceinte jusqu’aux dents, se lancent alors à sa poursuite pour l’empêcher de commettre un crime passionnel… 50 ans plus tard !

"Les vieux fourneaux" est la comédie de cette fin d'été à ne pas manquer. Découvrez la bande-annonce du film dans L'Agenda Ciné de cette semaine.

A découvrir en salles dès ce mercredi 22 août.