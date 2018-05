"Pierre Lapin" s'offre une suite

Les aventures de "Pierre Lapin" vont donc continuer sur grand écran. Sony Pictures Animation a annoncé son intention de faire une suite qui verra le jour en 2020, croit savoir The Hollywood Reporter. La date de sortie est même déjà prévue : "Pierre Lapin" sera disponible dans les salles obscures britanniques le 27 mars 2020, avec, aux commandes de la réalisation et du scénario, Will Gluck, déjà en charge du long-métrage initial.

"Pierre Lapin" a brillé au box-office international. Il a rapporté 115 millions de dollars aux Etats-Unis et est le film du studio Sony Pictures Animation qui a eu le plus de succès au Royaume-Uni, à l'exception de la saga James Bond, avec 55.7 millions de recettes.

À noter que "Pierre Lapin" a dépassé le million d'entrées en France.

La bande-annonce de "Pierre Lapin":