Philippe Lacheau est Nicky Larson

Nicky Larson a droit à son adaptation cinématographique avec "Nicky Larson et le parfum de Cupidon" réalisé par Philippe Lacheau.

Comédien, scénariste et réalisateur français, Philippe Lacheau démarre sa carrière en tant qu’animateur TV. Membre de la troupe " La bande à Fifi ", il intègre avec celle-ci l’équipe du Grand Journal de Canal +. Après être monté sur les planches avec sa troupe, Philippe Lacheau se tourne vers le cinéma et co-écrit le scénario du film " Paris à tout prix " réalisé par Reem Kherici. Film dans lequel il joue également. Il co-scénarise et co-réalise " Babysitting " avec Nicolas Benamou.

Carton au box-office, ce film connaîtra une suite " Babysitting 2 ". Fort de ces succès, il récidive avec " alibi.com ". Il nous revient aujourd’hui avec l’adaptation au cinéma du manga culte " Nicky Larson ". Pour ce film, il fait appel à ses complices de " La bande à Fifi ", Tarek Boudali et Elodie Fontan mais également à Didier Bourdon et Pamela Anderson.

Le film sort ce mercredi 13 février dans les salles. Découvrez sans plus attendre la bande-annonce dans l'Agenda Ciné de la semaine.