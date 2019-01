Peter Jackson va réaliser un documentaire sur les Beatles

Le réalisateur du Seigneur des Anneaux sera aux manettes d'un documentaire revenant sur la réalisation de l'album "Let It Be" des Beatles, sorti en mai 1970 rapporte Pitchfork.com.

Peter Jackson réalisera un documentaire sur l'enregistrement de "Let It Be", le dernier album des Beatles. Le cinéaste passera au crible 55 heures d'images inédites, enregistrées en janvier 1969, bien plus que ce qui n'a été enregistré pour leurs autres disques. Sir Paul McCartney, Sir Ringo Starr, Yoko Ono Lennon et Olivia Harrison, les veuves de John Lennon et George Harrison, collaborent tous à la création du film, précise Pitchfork.

Le site ajoute que Peter Jackson utilisera une technique similaire à celle qu'il a employée pour restaurer des images de la Première Guerre mondiale pour son dernier documentaire "They Shall Not Grow Old".

Le cinéaste néo-zélandais a déclaré que les 55 heures d'images et les 140 heures de matériel audio garantissent une "expérience unique (...) elles agissent comme une machine à remonter le temps et nous ramènent en 1969, et nous pouvons nous asseoir dans le studio en regardant ces quatre amis faire de la bonne musique ensemble".

Un film, baptisé "Let It Be", réalisé par Michael Lindsay Hogg était sorti en 1970. Une version restaurée sera disponible assure Pitchfork.