Peter Dinklage et Josh Brolin, des frères pas comme les autres dans la comédie "Brothers"

Après "Avengers : Infinity War", Josh Brolin et Peter Dinklage se retrouveront dans la prochaine comédie en développement intitulée "Brothers". Pour le moment, aucun réalisateur n'est impliqué dans ce film qui s'inspirerait de la comédie "Jumeaux" avec Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito sortie en 1989.

Josh Brolin et Peter Dinklage se donneront la réplique dans la prochaine comédie baptisée "Brothers", a-t-on appris par la presse américaine. Si les détails de l'intrigue n'ont pas encore été dévoilés, les acteurs devraient jouer deux frères complètement différents. Une histoire qui se rapprocherait de la comédie "Jumeaux" d'Ivan Reitman, avec Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito, sortie en 1989 en France.

Outre leurs rôles au sein du long-métrage, Josh Brolin et Peter Dinklage co-produiront le film via leurs sociétés de productions respectives, Brolin Productions et Estuary Films, aux côtés d'Andrew Lazar, producteur de "American Sniper" avec Bradley Cooper via sa société Mad Chance. Derrière ce projet, Etan Cohen, le scénariste de "Holmes & Watson", signera le script pour Legendary Entertainment qui en a acquis les droits après une rude bataille. Aucun réalisateur, ou réalisatrice, n'a été évoqué par la production jusqu'à présent.

"Brothers" signera les retrouvailles entre Peter Dinklage et Josh Brolin qui avaient tous deux joué dans "Avengers : Infinity War", le plus gros succès de l'année 2018 au cinéma. Josh Brolin reprendra d'ailleurs son rôle du terrible Thanos pour le prochain film de l'univers Marvel, "Avengers : Endgame", le 24 avril prochain. Avant cela, ce sont les fans de "Game of Thrones" qui auront la chance de retrouver le personnage de Tyrion Lannister dans l'ultime saison de la série épique, le 14 avril sur HBO.