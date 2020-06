"Perdrix", premier long-métrage d'Erwan Le Duc, en Premium VOD

L'interview de Swann Arlaud pour Perdrix - l'interview de Christine Pinchart - 02/06/2020 Le capitaine Perdrix, capitaine de gendarmerie dans un petit village, vit des jours compliqués en raison de la présence de nudistes révolutionnaires et dérobeurs, installés dans la région. A part ce détail, il est heureux, il vit avec sa mère, qui fait des émissions de radio intimes que plus personne n’écoute, sa nièce, et son frère, un scientifique spécialiste du verre de terre. Un capitaine heureux, oui , jusqu’à l’arrivée d’une jeune femme qui vient déposer plainte pour vol de voiture. Instantanément ses émotions sont bousculées. Le film d’Erwan Le Duc est décalé, drôle, plein d’émotion, et le personnage joué par Swann Arlaud est d’emblée séduisant et se révèle plein de surprises.