“Per tutta la vita” : le cirque de l’amour

Dans ce court métrage construit au rythme des pastels, Roberto Catani dévoile sa vision de la romance.

Le film italien de Roberto Catani est le condensé d’une histoire d’amour que l’on rembobine. Le réalisateur a en effet eu l’idée de partir de la fin pour arriver au premier regard et au coup de foudre des deux personnages. Ensemble, le couple défilent au gré des tableaux et saynètes parfois au parfum surréaliste, dans le cirque de l’amour.

Le réalisateur d’animation italien Roberto Catani (La tête dans les nuages, The Goldfish) présente dans “Per tutta la vita” sa vision de l’amour. Son court métrage est parti d’une réflexion sur la représentation de ce sentiment universel. C’est un hommage à l’émotion dans une ambiance à la fois mélancolique et joyeuse, enfantine par moment. Il est important pour le cinéaste de garder des bons souvenirs de ses romances passées et ne pas simplement avoir les désagréments de la rupture en tête.

Le parallèle avec le cirque est évident et filé comme une métaphore tout le long du film. L’amour est semblable à un spectacle circassien avec un numéro d’équilibrisme mais aussi de magie, de mélancolie clownesque et de férocité féline. Ce voyage au coeur du cirque de l’amour est un hommage ardent et nostalgique aux sentiments passés, poétique et plein de délicatesse.

“Per tutta la vita” (2018) de Roberto Catani est à visionner sur Arte ou ci-dessous :