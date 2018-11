“Pépé le morse”, à nouveau disponible sur Vimeo

Le court métrage français de Lucrèce Andreae, récompensé aux César et nominé à Cannes en 2017, est à nouveau visible en ligne.

Sur une plage grise et vide aux allures normande ou bretonne, seul le chant des mouettes parvient à percer le râle sourd du vent. C’est le mois d’octobre et une famille affronte les dunes et les intempéries. Le groupe est composé d’une femme, de sa mère, d’adolescents et d’un plus jeune enfant. La famille cherche un endroit où répandre les cendres du “Pépé” mort d’un cancer de la peau ou des poumons. Dans les dunes, sa femme est perdue et recherche le meilleur endroit pour déverser les cendres, sa fille s’énerve. Tout le petit monde est sous tension, chacun cherche à profiter malgré tout de la plage. A ce moment, de drôles de phénomènes apparaissent : des mégots, une présence fantomatique et un morse, serait-ce la réponse de la nature aux humains ?

Réalisé par Lucrèce Andreae, “Pépé le Morse” est un court métrage tragi-comique : une situation dramatique, la perte d’un être aimé, se transforme en voyage rocambolesque où les mégots parsèment le chemin de croix. Si la tension est palpable, si les éléments ne semblent pas favorables, la nature s’avère créatrice de liens et réconciliatrice. La mer, dans un premier temps hostile s’adoucit après la tempête. Le court métrage aux traits particuliers et aux couleurs surannées a reçu le César de l'animation (2018) et le Prix du Public à Annecy, entre autres récompenses.

“Pépé le morse” (2017) de Lucrèce Andreae est à voir sur le site de Vimeo.