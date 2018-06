"Pentecôte" : au nom du père, du fils et du saint ballon rond

Le court métrage punk irlandais a été sélectionné dans la liste des nominés aux Oscars en 2012.

Dans l’Irlande catholique de la fin des années 70, Damian, un jeune garçon enfant de choeur a l’esprit ailleurs. Un dimanche, alors qu’il participe à la messe, son rôle est d’agiter l’encensoir pour emplir la pièce des fumées sacrées. Mais l’enfant n’est pas très habile et envoie l’objet à quelques millimètres de la tête du père O’Toole qui tombe en arrière. Son père est furieux et prive Damian de son passe-temps favori : le football. Le garçon est très triste puisque son équipe préférée va bientôt disputer la finale de la Ligue des Champions. Mais il a une chance inespérée de se racheter, il est intégré à nouveau dans le groupe des enfants de choeur à cause d’un désistement. La pression est à son comble puisqu’un haut émissaire de l’Eglise va venir dans la petite ville irlandaise. Un prêtre explique à Damian que s’il réussit, il aura l’honneur de servir le Seigneur tous les dimanches… Mais le garçon a d’autres projets pour ses fins de semaines.

Le court métrage de l’acteur irlandais Peter Mcdonald (Moone Boy) est une belle critique de la culpabilité de la religion sur un enfant de 11 ans et un miroir de l’importance de la vie paroissiale dans les petites villes d’Irlande. Les parents de Damian forcent leur enfant à participer à la messe en devenant enfant de choeur, une pratique de génération en génération. La pression sur les épaules du jeune garçon est telle qu’il devient maladroit. En proie à un dilemme cornélien dont il ne sait comment s’en sortir, Damian devra choisir entre la religion qui est synonyme d’intégration et de fierté parentale et le football, sa passion. “Pentecôte” réussit à tisser un parallèle entre le sport et la religion et dénonce habilement le pouvoir culpabilisant lié au culte, un beau petit film punk à l’esprit contestataire.

Le court métrage “Pentecôte” de Peter Mcdonald est à voir sur Arte.