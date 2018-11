Pedro Pascal héros du "Mandalorien" sur l'univers "Star Wars"

L'acteur chilien Pedro Pascal (43 ans) notamment vu dans "Narcos", "Game of Thrones" ou encore dans "Kingsman : Le Cercle d'or" sera le personnage principal de la série sur l'univers "Star Wars" intitulée "The Mandalorian". Il s'agit du membre d'un clan de guerriers masqués à l'instar du personnage de Boba Fett.

Cette série "Star Wars" devrait être diffusée initialement sur Disney+, le service de streaming du géant de l'animation mais aucune date officielle n'a encore filtré.

Le nom de Pedro Pascal avait déjà fait l'objet de rumeurs pour ce projet mais au même titre que de nombreux autres acteurs. Dorénavant le site de Variety sait de sources internes que le rôle principal lui a été proposé et que les négociations sont désormais entamées.

Le scénariste et réalisateur Jon Favreau a écrit la série dont il sera également producteur. La trame se situera entre la chute de l'Empire et l'émergence du Premier Ordre (First Order) et racontera l'histoire d'un expert en armes aux confins de la galaxie, bien loin de l'autorité de la nouvelle république.

Au rang des futurs réalisateurs d'épisodes, Dave Filoni ("Star Wars: The Clone Wars", "Star Wars Rebels") s'occupera du pilote. Taika Waititi ("Thor: Ragnarok"), Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa et Deborah Chow ("Jessica Jones") prendront sa suite.

En marge de cette annonce, Disney a fait savoir qu'une série préquelle basée sur le personnage de Cassian Andor vu dans "Rogue One" (2016) et interprété par Diego Luna dans le film, allait voir le jour.