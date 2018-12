Paramount va adapter le livre "The Strange Fascinations of Noah Hypnotik"

Les studios Paramount préparent l'adaptation du livre de David Arnold, "The Strange Fascinations of Noah Hypnotik", a dévoilé Deadline. Derrière ce projet, le scénariste Andrew Lanham signera l'adaptation cinématographique après s'être déjà illustré avec "Le château de verre" en 2017.

"The Strange Fascinations of Noah Hypnotik" raconte l'histoire de Noah Oakman, un jeune garçon de 16 ans, fan de David Bowie, qui va voir sa vie changer brusquement après avoir été hypnotisé. Dès lors, il se rend compte de plusieurs changements dans sa vie quotidienne comme la cicatrice sur le visage de sa mère qu'il n'avait pas remarqué avant, ou encore son meilleur ami qui est devenu fan de l'univers Marvel alors qu'il ne jurait que par les DC Comics auparavant. Toute la vie de Noah vient d'être réécrite, tout sauf ses étranges fascinations.

Les studios Paramount Players ont acquis les droits du roman en février dernier, soit quelques mois avant la parution du livre le 22 mai 2018. La société The Gotham Group produira le long-métrage, qui ne possède encore ni réalisateur ni casting. Aucune date de tournage n'a été communiquée pour le moment.

Après avoir signé le scénario du film "Le Château de verre" de Destin Daniel Cretton, adapté du roman du même nom de Jeannette Walls, Andrew Lanham retrouvera le réalisateur et Brie Larson dans "Just Mercy", attendu le 17 janvier 2020 aux États-Unis. Le scénariste a également écrit le scénario de "The Kid", film de Vincent D'Onofrio qui reviendra sur l'histoire de Billy the Kid.

Quant à David Arnold, le romancier américain a écrit deux autres romans, "Mosquitoland" en 2017 et "Kids of Appetite" en 2016.