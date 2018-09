"Paradise PD" : mais que fait la police ?

La nouvelle série animée de Netflix est arrivée sur le catalogue le 31 août dernier, sa première saison est à la fois tordante et malaisante.

Quand Kevin était un petit garçon, il admirait tant son père policier qu’il voulait devenir comme lui. Sans relâche, il s’entraînait à arrêter les méchants, passer les menottes à ses doudous et accomplir les différentes missions d’un garant de la loi, sous l’oeil attendri de son héros. Mais un jour, alors que les parents de Kevin s’adonnaient à des activités d’adultes, le petit garçon a fait irruption dans la chambre et tiré au pistolet dans les testicules de son père. Dès lors, le destin de la famille n'a plus jamais été le même. Quelques années après, Randall est obligé de se coller des patches de testostérone pour ne pas voir tomber sa moustache. Sa femme l’a quitté et elle est depuis devenue maire de la petite bourgade. Elle affirme être partie parce qu’il est sexiste et idiot mais lui pense que tout ceci est lié à la perte de ses attributs. Kevin a grandi et il aspire encore et toujours à devenir policier, même si son père le rejette quelque peu. Le métier ne fait pourtant plus rêver grand monde en Amérique. Afin de pallier le manque de personnel au commissariat, Kevin sera engagé et découvrira le quotidien de son père et ses collègues.