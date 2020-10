Palace, le cinéma

Palace est un cinéma au centre de Bruxelles, située sur le piétonnier du centre-ville. Il propose une programmation de films riche et éclectique, à l’image des habitants du quartier dans lequel il est situé.



La programmation de Palace est axée sur la qualité, la diversité et l’accessibilité. Elle cherche à attiser la curiosité et la réflexion des spectateurs. Palace sélectionne avant tout des films auxquels l’équipe croit sur du long terme, en leur laissant le temps de rencontrer leur public.

Palace programme autant un cinéma grand public de qualité qu’un cinéma plus novateur. Il propose des films belges et internationaux dans leur version originale, sous-titrée en français, en néerlandais et, dans la mesure du possible en anglais.

Qu’y faire ? Qu’y voir ?

Palace a pour vocation de mettre en lumière tous les genres du cinéma contemporain. Des rendez-vous ponctuels dédiés au documentaire ou au court métrage font partie intégrante de la programmation. Ainsi, les 16 et 17 octobre, la Palace accueille deux projections dans le cadre du Millenium International Documentary Film Festival.



Palace dispose également d’une offre scolaire riche et variée. Elle propose ses propres séances à destination des écoles, associations et maisons de quartier bruxelloises ainsi que des animations et des ateliers. Nous collaborons également avec les deux associations spécialisées dans les projections scolaires, "Écran large sur Tableau Noir" et "JEF in de Klas".



Palace s’articule autour de trois pôles : des salles de cinéma, un bar et des espaces de rencontre et de réception. C’est un complexe à vocation ludique et éducative.



Avec ses quatre salles de projection, Palace est capable de répondre à toutes les attentes des partenaires désireux de projeter leur film ou série, que ce soit dans le cadre d’une avant-première ou d’un événement privé, dans le respect des mesures sanitaires liées à la pandémie.