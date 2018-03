"Pacific Rim Uprising" veut détrôner "Black Panther"

Tout juste couronné roi de la comédie fantastique aux Oscars, le réalisateur mexicain Guillermo del Toro fait monter le volume avec la suite du blockbuster "Pacific Rim", dont il est le co-producteur.

Guillermo del Toro, qui avait mis en scène le premier "Pacific Rim", laisse cette fois la caméra à Steven S. DeKnight ("Spartacus", "Smallville").

"Pacific Rim Uprising", plus tonitruant que sa romance oscarisée entre une muette et une créature reptilienne "La Forme de l'eau", vise une sortie à 22 millions de dollars au box-office nord-américain.

Ce deuxième opus ne devrait pas rapporter autant que le premier (plus de 100 millions de dollars en Amérique du Nord et plus de 400 dans le monde) mais pourrait toutefois mettre fin au règne de "Black Panther", qui est à la tête du box-office depuis plus de cinq semaines.

L'opus 2 de "Pacific Rim" se passe dix ans plus tard et suit une génération de nouveaux pilotes des géants "Jaeger", des "mécanoïdes militaires" - attention à ne pas confondre avec d'ordinaires robots -, qui affrontent les énormes monstres Kaiju, déterminés à anéantir l'humanité.

Les premières critiques sont tièdes, le San Francisco Chronicle évoquant "beaucoup de coups, de chocs et de conduite, purement fonctionnels".