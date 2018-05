Ouverture officielle du Festival de Cannes : honneur aux femmes

Un jury majoritairement féminin pour ce Festival 2018 dans l'après "Weinstein" : l'actrice taïwanaise Chang Chen, l'actrice américaine Kristen Stewart, la réalisatrice et scénariste américaine DuVernay, le réalisateur canadien Denis Villeneuve, l'actrice australienne et présidente du jury Cate Blanchett, le réalisateur français Guediguian, la chanteuse burundaise Khadja Nin, le réalisateur russe Andrey Zvyagintsev et l'actrice française Léa Seydoux en compagnie de Thierry Frémaux . - © LOIC VENANCE - AFP