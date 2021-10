Ouverture du FIFF à Namur, avec le film de Joachim Lafosse : "Les Intranquilles"

Rencontre avec Joachim Lafosse - l'interview de Christine Pinchart - 29/09/2021 Le FIFF, Festival International du Film Francophone de Namur, ouvre ses portes ce soir, avec un film du réalisateur belge Joachim Lafosse. « Les intranquilles » est une histoire d’amour. L’histoire d’une famille heureuse, mais bousculée par la maladie du père, un papa maniaco- dépressif. C’est aussi une famille d’artistes. Lui est peintre, lui c’est Damien Bonnard, qui a fait les Beaux-Arts. On le retrouve avec les œuvres de Piet Raemdonk dans le film, magnifiques. Elle c’est Leila Bekhti, elle restaure des objets, ça nous donne des images d’une beauté incroyable. Il y a une énergie de la création dans ce film, et puis l’énergie de la maladie du père, que la mère et le petit garçon de 10 ans doivent canaliser. Avec laquelle ils doivent vivre aussi. Ne pas avoir peur du regard des autres, ne pas avoir honte ! Et enfin c’est l’histoire de Joachim Lafosse, il a vécu avec un père bipolaire, Amin dans le film.