Où trouver des films à voir gratuitement et légalement sur internet ?

Envie de vous faire une culture cinéma ? Nous avons sélectionné 9 sites qui proposent des films à découvrir gratuitement.



À défaut de pouvoir profiter des salles obscures, beaucoup de gens passent par internet pour visionner des films. Il faut dire que l'offre n'a jamais été aussi grande : le confinement a poussé de nombreux distributeurs, maisons de production et associations à mettre en ligne une partie de leur catalogue. Une majorité de l'offre est payante, mais certaines institutions ont fait le choix de la gratuité.



C'est le cas de la Cinémathèque française qui a lancé il y a quelques semaines Henri, du nom de son fondateur, Henri Langlois. Tous les jours, cette plateforme ajoute un film supplémentaire issu des archives de la Cinémathèque, et restauré par leurs soins. Pour le moment, on peut y voir plusieurs films de Jean Epstein, comme le fascinant long-métrage muet “La Chute de la maison Usher”, mais aussi des œuvres d'avant-garde, des documentaires et d'autres films rares. La société de distribution et de production mk2 propose depuis plus d'un mois une offre similaire avec mk2 curiosty, une plateforme qui présente chaque semaine 5 à 6 films. Cette semaine, on peut notamment y découvrir “Sur la route” de Walter Sales et “Black Panthers” d'Agnès Varda.



Le septième art n'a cependant pas attendu le confinement pour livrer ses trésors. Plusieurs sites proposent depuis longtemps déjà des films qui sont tombés dans le domaine public. C'est le cas de archive.org et OpenCulture (tous les deux en anglais) qui répertorient et hébergent des milliers d'œuvres à voir gratuitement et légalement. On n'y trouvera évidemment pas les derniers blockbusters, mais ces plateformes offrent une vaste sélection des films qui fait partie de notre patrimoine avec par exemple des films de Fritz Lang, de Charlie Chaplin ou encore d'Alfred Hitchcock.