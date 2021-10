Oscars 2022 – Le film "Un héros" d’Asghar Farhadi représentera l’Iran

Le film raconte l’histoire de Rahim, emprisonné pour dettes à la suite d’une plainte de son ancien beau-frère. Par un coup du destin, il se voit proposer par sa compagne de rembourser son prêt avec les pièces d’or d’un sac qu’elle a trouvé dans la rue.

Tenté, Rahim est finalement rattrapé par sa conscience et va tout faire pour retrouver la propriétaire du sac. Informé de son geste, le directeur de la prison, qui cherche à faire oublier la vague de suicides dans la prison, va médiatiser l’affaire.

Le héros et sa famille vont être rattrapés par les réseaux sociaux qui mettent en doute la véracité de l’histoire. En quelques instants, Rahim passe du statut de héros à celui de menteur.

Asghar Farhadi a accédé à la célébrité grâce à "Une séparation" (2011) chronique d’un divorce et d’une fillette ballottée entre ses deux parents, le film avait reçu une multitude de récompenses, dont l’Oscar et le Golden Globe du Meilleur film en langue étrangère, le César du Meilleur film étranger et l’Ours d’Or du Festival de Berlin.

Il avait également reçu l’Oscar du Meilleur film étranger en 2017 pour "Le client".