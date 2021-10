Oscars 2022 : L’Italie choisit le dernier Sorrentino pour la représenter aux Oscars

"La Main de Dieu" de Paolo Sorrentino a été choisi pour représenter l’Italie aux Oscars 2022 dans la catégorie du meilleur film international, a annoncé mardi l’association représentant l’industrie italienne du cinéma.

"'La Main de Dieu' est mon film le plus important et le plus douloureux et je suis heureux que toute cette douleur ait aujourd’hui débouché sur la joie", a réagi le réalisateur napolitain, cité par l’agence Ansa. Sorrentino avait déjà remporté l’Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2014 (devenu Oscar du meilleur film international en 2020) avec "La Grande Bellezza".

"L’étape d’aujourd’hui n’est que la première et la beauté de cette compétition est qu’elle est la seule au monde où le fait d’arriver déjà parmi les cinq premiers est une victoire", a-t-il ajouté.

L’annonce des cinq films étrangers en lice pour ce prestigieux Oscar est prévue le 8 février.