Oscars 2021 : le point sur les nominations

Les nominations pour les Oscars ont été dévoilées lundi à l'aube à Los Angeles, avec leur lot habituel de records, de surprises et de laissés-pour-compte.

Voici cinq choses à retenir pour cette 93e édition:

Premier ou second rôle ?

C'est le débat éternel depuis que les Oscars existent: qui est considéré comme ayant le rôle principal, en lice pour le prix du "meilleur acteur", et qui doit ravaler sa fierté et se contenter de concourir dans la catégorie du "meilleur second rôle" ?

Si l'on en croit les nominations de cette édition, le film "Judas and the Black Messiah" n'aurait aucun rôle principal. Daniel Kaluuya et LaKeith Stanfield sont tous deux en lice en tant que "second rôle", respectivement pour leur interprétation du militant Black Panther Fred Hampton et de l'informateur de la police William O'Neall.

Les jurés des Oscars n'auraient pas réussi à les départager? Contrairement à d'autres prix cinématographiques, les Oscars placent les acteurs dans la catégorie où ils ont reçu le plus grand nombre de votes.

"Il n'y avait que les votants aux Oscars pour regarder un film parlant de deux hommes noirs et décider que tous les deux étaient des seconds rôles", a réagi sur Twitter Robbie Collin, critique pour le journal britannique The Telegraph.