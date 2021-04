Oscars 2021 : La tragicomédie danoise "Drunk" sacrée meilleur film étranger

En recevant son prix, le metteur en scène, en larmes, a évoqué sa fille, dont la mort au début du tournage a failli mettre un terme au projet. Ida est décédée le 4 mai 2019 dans un accident de la route avec sa mère sur une autoroute belge.

Parmi les films en lice dans cette catégorie figuraient deux œuvres comprenant des acteurs belges. Koen De Bouw joue dans "The Man Who Sold His Skin", de la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania, tandis que Johan Heldenbergh apparaît dans "Quo vadis, Aida ?", de la Bosnienne Jasmila Zbanic.

