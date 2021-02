Oscars 2021 : 15 pays présélectionnés pour le Meilleur Film international, sans la Belgique

L’Académie des Oscars vient de révéler les présélections dans certaines catégories, dont celle du Meilleur Film international. La France et le Danemark sont bien placés pour décrocher une nomination. La Belgique n’a pas atteint la "shortlist".

Contrairement aux autres catégories, le Meilleur Film international récompense un pays, et non pas une personne. Chaque pays est doté d’un comité qui choisit de porter une candidature pour un, et un seul film.

Le film belge Filles de joie, réalisé par Frédéric Fonteyne et Anne Paulicevich, qui était le choix du comité belge, n’a donc pas été retenu par l’Académie.

Sixième long métrage de Frédéric Fonteyne, écrit et coréalisé pour la première fois par Anne Paulicevich, Filles de joie est un film autour de la prostitution.