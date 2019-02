Oscars 2019 : "Roma" aux Oscars, le triomphe de Netflix ?

C’est ce soir à Los Angeles que le tout Hollywood se réunit pour la 91ème Cérémonie des Oscars. Une cérémonie sans présentateur vedette, suite à la défection de Kevin Hart, mais où les stars - Daniel Craig, Jennifer Lopez, Bette Midler – vont se succéder pour remettre les trophées…

Le film "Roma" d’Alfonso Cuaron va-t-il être LE grand gagnant de la soirée ? Cette fresque intimiste du cinéaste mexicain accumule les récompenses, Lion d’Or à la Mostra de Venise, Golden Globe, Bafta britannique… Si, en plus de remporter l’Oscar du meilleur film étranger, il remporte aussi celui du meilleur film de l’année, c’est le début d’une révolution, puisque "Roma" est une production Netflix, et que le géant du streaming apparaît comme une vraie menace pour les studios hollywoodiens.

Du côté des actrices, les deux lauréates des Golden Globes, l’anglaise Olivia Colman pour "The favourite" et l’Américaine Glenn Close pour "The wife" sont au coude-à-coude. Mais il y a des chances que les votants veuillent célébrer Glenn Close, déjà sept fois nommée dans sa carrière et pas encore lauréate à 72 ans, et réparer enfin cette injustice.

En ce qui concerne les acteurs, tous les candidats à l’Oscar sont de véritables virtuoses, mais il y a fort à parier que Rami Malek, qui campe Freddie Mercury dans le film "Bohemian Rhapsody", remporte la précieuse statuette. D’ailleurs, le groupe Queen, accompagné du chanteur Adam Lambert, se produira sur la scène des Oscars, histoire de célébrer le triomphe du film au box-office.