Oscars 2019 : les surprises et les grands absents de cette 91e édition

Entre les victoires attendues de "Bohemian Rhapsody" de Bryan Singer, film le plus récompensé avec quatre trophées, et la domination d'Alfonso Cuaron avec "Roma", reparti finalement avec trois Oscars, la 91e cérémonie des Oscars a réservé quelques surprises. Si certains, à l'image de Glenn Close, ont été snobés, d'autres comme Spike Lee et Mahershala Ali ont marqué l'Histoire.