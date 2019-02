Oscars 2019 : cinq acteurs en lice pour succéder à Gary Oldman

Ils sont cinq à pouvoir prétendre à l'Oscar 2019 du meilleur acteur. En attendant de connaître celui qui succédera à Gary Oldman, récompensé en 2018 pour son rôle de Winston Churchill dans "Les Heures sombres", voici une présentation des cinq acteurs nommés dimanche 24 février à la 91e cérémonie des Oscars.

Christian Bale Christian Bale incarne le vice-président des Etats-Unis, Dick Cheney, dans "Vice" d'Adam McKay. - © JOHN MACDOUGALL - AFP Nommé pour : "Vice" d'Adam McKay

Âge : 45 ans

Parcours aux Oscars : 4e nomination, Oscar en 2011 pour son second rôle dans "The Fighter"

Rôle : Dick Cheney, vice-président des Etats-Unis entre 2001 et 2009 sous la gouvernance de George W. Bush. Une performance, notamment physique, qui lui a permis de remporter un Golden Globe en janvier dernier. Ses transformations physiques radicales ont construit la carrière de cet acteur qui ne recule devant rien. Lauréat de l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour "The Fighter" en 2011, dans lequel il apparaissait dangereusement amaigri, Christian Bale s'incline trois ans plus tard pour sa première nomination en tant qu'acteur principal dans "American Bluff". Sa dernière défaite aux Oscars remonte à 2016, année où il était cité pour son second rôle dans "The Big Short", déjà réalisé par Adam McKay.

Bradley Cooper Bradley Cooper joue la star de country Jackson Maine dans "A Star Is Born", sa première réalisation - © TOLGA AKMEN - AFP Nommé pour : "A Star is Born" de Bradley Cooper

Âge : 44 ans

Parcours aux Oscars : 4e nomination

Rôle : Jackson Maine, star de country sur le déclin et alcoolique qui découvre la prometteuse Ally Campana, une jeune chanteuse qu'il propulse sur le devant de la scène et qui finira par l'éclipser. Révélé dans la série "Aliens", Bradley Cooper est devenu une véritable star de cinéma grâce à la trilogie "Very Bad Trip". En 2012, la comédie dramatique "Happiness Therapy" lui ouvre les portes de la prestigieuse cérémonie des Oscars. Deux ans plus tard, c'est à nouveau grâce au réalisateur David O. Russell qu'il décroche une deuxième citation avec son rôle dans "American Bluff". En 2015, "American Sniper" de Clint Eastwood lui vaut une nouvelle nomination pour l'Oscar du meilleur acteur. Sans succès. Son premier long-métrage "A Star Is Born", où il met en scène Lady Gaga, décroche trois nominations aux Oscars.

Willem Dafoe Willem Dafoe prend les traits de Vincent Van Gogh dans "At Eternity's Gate" de Julian Schnabel. - © Amy Sussman - AFP Nommé pour : "At Eternity's Gate" de Julian Schnabel

Âge : 63 ans

Parcours aux Oscars : 4e nomination

Rôle : Vincent Van Gogh, lors de son installation à Arles dans le sud de la France, à la fin des années 1880. Une performance qui lui a déjà permis de remporter un prix d'interprétation au Festival de Venise. Acteur reconnu et renommé, Willem Dafoe a travaillé avec les plus grands réalisateurs tels que Spike Lee, David Lynch ou encore Paul Schrader et Martin Scorsese. Il décroche sa toute première nomination aux Oscars dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle pour "Platoon" d'Oliver Stone en 1987 sans l'emporter. Par la suite, Willem Dafoe est nommé dans cette catégorie par deux fois, en 2001 pour "L'Ombre du vampire" et en 2018 pour "The Florida Project", sans plus de succès. 2019 signe sa première nomination en tant qu'acteur principal pour "At Eternity's Gate" de Julian Schnabel.

Rami Malek Rami Malek s'est transformé en Freddie Mercury pour le biopic "Bohemian Rhapsody" de Bryan Singer. - © TOLGA AKMEN - AFP Nommé pour : "Bohemian Rhapsody" de Bryan Singer

Âge : 37 ans

Parcours aux Oscars : 1ere nomination

Rôle : Farrokh Bulsara, immigré parsi devenu Freddie Mercury, le leader du groupe de rock britannique Queen. Une performance qui lui a déjà permis de remporter un Golden Globe, un Bafta et un SAG Award. Révélé dans la série "Mr. Robot", Rami Malek concourt pour la première fois de sa carrière à la grand-messe du cinéma hollywoodien. Et pourtant, l'acteur fait office de favori dans cette catégorie, aidé par des critiques unanimes, un Golden Globe, un Bafta et un SAG Award.