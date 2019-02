Oscars 2019 : après leur victoire, où retrouver les acteurs et actrices primés ?

Regina King - Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour "Si Beale Street pouvait parler"

Grâce au film de Barry Jenkins, "Si Beale Street pouvait parler", Regina King décroche sa première nomination aux Oscars 2019 et dans la foulée sa première victoire dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle. - © FREDERIC J. BROWN - AFP

Actrice rompue à l'exercice des séries TV, Regina King retrouvera ses premières amours dans la nouvelle série de HBO, "Watchmen". La chaîne câblée a dévoilé une première image de l'actrice dans son nouveau rôle d'Angela Abar dans une vidéo promotionnelle.

En plus de sa carrière à la télévision, l'actrice primée continuera sa percée dans le monde du septième art en étant à l'affiche du thriller "All the Way with You", attendu le 8 novembre prochain aux Etats-Unis.