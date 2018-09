Open Air Cinéma : " Visages, Villages " d’Agnès Varda et JR

En 2017, Agnès Varda et JR sortent leur documentaire Visages, Villages, une exploration de la campagne française. Le film sera projeté en plain air le 13 septembre prochain.

Visages, Villages est né de la rencontre de la réalisatrice et de l’artiste et photographe. A la manière de Raymond Depardon, ils partent à la rencontre des gens. Ils créent un lien avec un camion-photomaton, prétexte pour entrer dans l’intimité des campagnes. Au fil des rencontres humaines, des clichés pris, des discussions, le film se construit, les images s’amoncellent, sont projetés sur le camion. Agnès Varda, la plus belge des cinéastes françaises et JR, un artiste activiste amoureux de l’image ont cherché à montrer les choses différemment, à explorer les lieux, les routes et à exposer leurs découvertes.

En partenariat avec le Cinéma Galeries, BOZAR Cinéma propose une séance en plein air, gratuite de Visages, Villages, qui a été sélectionné hors compétition au Festival de Cannes en 2017.