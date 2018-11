Onze films en compétition au Brussels Art Film Festival

Lors de la 18e édition du Brussels Art Film Festival (BAFF), 11 films seront en compétition - 6 pour le Prix du Film sur l'Art et 5 pour le Prix Découverte -, ont annoncé les organisateurs mercredi. L’événement se déroulera du 15 au 18 novembre prochains à la Cinematek, l'Institut Supérieur pour l'Étude du Langage Plastique (ISELP) et à Bozar à Bruxelles.

Les films ont été sélectionnés parmi 90 réalisations sur l'art, créées en 2017 ou 2018 et en lien avec la Belgique, précisent les organisateurs. Cette année, un nouveau prix sera attribué par un jury de jeunes et récompensera un de ces 11 films.

Par ailleurs, un panorama international sera présenté en parallèle de cette compétition pour la première fois. Neuf coups de cœur venus du monde entier qui mettent en scène des personnalités mythiques telles que l'auteur Haruki Murakami, le cinéaste d'animation Hayao Miyazaki, le cinéaste britannique Peter Greenaway ou encore le plasticien Andy Goldsworthy, seront projetés. Cette édition accueille aussi des rencontres, une masterclass, une délocalisation à Namur et Gand et des séances dédiées au jeune public.

Les long métrages "Ashcan" de Willy Perelsztejn, "Au temps où les Arabes dansaient" de Jawad Rhalib, "Imposed Piece" de Brecht Vanhoenacker, "Mitra" de Jorge León, "Rien n'est pardonné" de Guillaume Vandenberghe et "Vincent Coen Standby Painter" d'Amir Yatziv et Guy Slabbinck concourent pour le Prix du Film sur l'Art. Le vainqueur se verra remettre 2.000 euros.

Du côté du Prix Découverte - d'un montant de 1.500 euros, attribué à un étudiant, à un cinéaste âgé de 30 ans maximum ou à un premier film - on retrouve les films "Devenir" de Géraldine Charpentier, "Faire-part" d'Anne Reijniers, Nizar Saleh, Paul Shemisi et Rob Jacobs, "Le veilleur" de Lou du Pontavice et Victoire Bonin, "Lon" de Nina Landau ainsi que "Roosenberg" d'Ingel Vaikla.

Enfin, le Young Jury remettra un tout nouveau prix offert par la Ville de Bruxelles, d'un montant de 500 euros, à un des films en compétition dans les deux catégories confondues. Ce jury est composé d'étudiants d'écoles d'art ou de cinéma.

Le jury international qui décernera les deux autres prix est composé de Laurence Jenard, directrice du magazine Médor, Hans Op de Beeck, plasticien, et Stan Neumann, cinéaste.