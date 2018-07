“On a 20 ans pour changer le monde” : demain la terre

Le film d’Hélène Médigue est sorti en France le 11 avril dernier, le Cinéma Aventure de Bruxelles organise 3 séances ce 3 juillet pour donner la chance aux spectateurs de voir ce manifeste écologique.

Le titre est déjà très évocateur : nous aurions deux décennies pour changer le monde, mais de quelle manière ? La réalisatrice part d’un constat alarmant : la terre s’appauvrit et les moyens de production de masse en sont responsables. Non seulement nous avons laissé les grands groupes lucratifs s’emparer des ressources naturelles mais nous les avons aussi laissé empoisonner notre avenir. Heureusement, certaines personnes croient encore à un renversement du cours des choses. Le documentaire “On a 20 ans pour changer le monde” suit quelques hommes et femmes adeptes de l’agriculture biologique et qui tentent de convaincre petit à petit les agriculteurs, les pouvoirs publics de changer l’avenir. Ils incarnent l’espoir d’un monde meilleur grâce à leur dynamisme sans faille, leur envie et leur enthousiasme. A travers les trois projets associatifs montrés dans le film, ce sont des pistes pour l’agriculture et le monde de demain qui sont données à voir.