"Omelette" ou la cuisine de l'amour

En cette journée internationale du chat, un hommage aux amis canins qui assurent toujours les arrières de leurs maîtres dans ce court métrage de Madeline Sharafian.

Ce joli film d’animation de quelques minutes a été mis en ligne il y a 5 ans sur Vimeo mais n’a pas pris une ride. Sa réalisatrice, qui travaille désormais chez Pixar est Madeline Sharafian, elle se décrit comme une adoratrice de la nourriture, des jeux vidéos et des choses mignonnes. “Omelette” est le second film d’animation qu’elle a créé durant ses études au California Institute of the Arts. Elle expliquait alors sa démarche :

(…) C’est vraiment génial de pouvoir faire un film plus personnel cette année, maintenant que je connais un peu les ficelles du cinéma. Je voulais faire quelque chose qui met l'accent sur le fait qu'il est important de faire de la nourriture pour quelqu'un que vous aimez. La vie de ma famille tourne pratiquement autour de la cuisine, alors c'est un thème auquel je suis profondément attachée (…)

Dans le court métrage, un homme rentre exténué du travail. Son chien est très heureux de le voir après une journée passée seul. L’humain enchaîne les bourdes en se préparant à manger, il laisse des coquilles d’oeufs dans son bol, manque de se couper avec un couteau, mais le canidé s’assure de la sécurité de son maître. Non seulement il le sauve de situations à risque mais détourne son attention pour lui préparer le repas, ajoute des épices, des herbes. L’adorable chien qui ne souhaite que le bonheur de son propriétaire finit par manger avec lui le repas, sur le canapé. Un petit film adorable à regarder en mangeant une omelette.

“Omelette” (2013) de Madeline Sharafian est sur Vimeo.