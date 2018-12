Olivia Colman, honorée au Festival International du Film de Palm Springs

Alors que le film "La Favorite" part favori pour les Critics Choice Awards 2019 et les Golden Globes, son actrice principale Olivia Colman se verra remettre le prix "Desert Palm Achievement Award" lors du festival international du film de Palm Springs qui se déroulera du 3 au 14 janvier 2019. Le long-métrage de Yorgos Lanthimos avec Emma Stone et Rachel Weisz sortira dans les salles de cinéma le 6 février 2019 en France.

2019 pourrait bien être l'année de la consécration pour Olivia Colman. L'actrice britannique recevra le prix "Desert Palm Achievement Award" lors du festival international du film de Palm Springs en Californie, le 3 janvier prochain. Un prix qui couronne son interprétation de la reine Anne d'Angleterre dans le film "La Favorite" de Yórgos Lánthimos.

"Dans La Favorite, Olivia Colman vole la vedette en incarnant une reine Anne frêle et distante, avec deux cousines fourbes qui se battent pour son attention", a déclaré Harold Matzner, directeur du festival, dans un communiqué. "Pour cette superbe prestation, qui a reçu des critiques élogieuses et des récompenses, c'est un honneur pour nous de lui offrir le prix Desert Palm Achievement Award", a-t-il conclu.

Grand lauréat au British Independent Film Awards, le long-métrage historique "La Favorite" est reparti avec dix prix dont le meilleur film britannique indépendant, le meilleur réalisateur pour Yórgos Lánthimos, la meilleure actrice pour Olivia Colman, le meilleur scénario et le meilleur second rôle féminin pour Rachel Weisz.

Un succès qui ne fait que commencer puisque le film vient d'être nommé à cinq reprises aux Golden Globes, à trois reprises aux SAG Awards et quatorze fois aux Critics Choice Awards 2019. Nommée dans chacune de ses trois cérémonies, Olivia Colman a déjà raflé le prix de la meilleure actrice lors de la Mostra de Venise, du Los Angeles Film Critics Association et du Toronto Film Critics Association.

Outre Olivia Colman, Bradley Cooper sera également mis à l'honneur au festival de Palm Springs avec le prix du réalisateur de l'année pour "A Star Is Born". Glenn Close ("The Wife"), Rami Malek ("Bohemian Rhapsody"), Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me? ") et Alfonso Cuaron ("Roma") font également partie des lauréats de l'édition 2019.