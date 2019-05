Olivia Colman et Anthony Hopkins bientôt dirigés par Florian Zeller

C'est un projet de prestige qui va être présenté à Cannes à l'occasion du marché du film qui aura lieu du 14 au 23 mai 2019. Deux acteurs oscarisés, Olivia Colman, pour "La Favorite", et Anthony Hopkins, pour "Le Silence des agneaux", se donneront la réplique dans "Le Père". La pièce s'est exportée en Angleterre en 2014 puis à Broadway deux ans plus tard.

Anthony Hopkins incarnera André (interprété initialement par Robert Hirsch sur scène), un homme indépendant et espiègle. Alors qu'il vieillit, il refuse toute aide de sa fille, Anne (Olivia Colman). Mais cette dernière devenant de plus en plus essentielle, elle décide de s'installer à Paris avec son mari Pierre. André commence à douter de ses proches, de son esprit et même de sa perception de la réalité comme si le monde avait cessé d'être logique.

Florian Zeller dirigera ce film à partir d'un scénario qu'il a écrit avec son traducteur habituel, Christopher Hampton, le scénariste des "Liaisons dangereuses", de "Reviens-moi" ou encore de "Coco avant Chanel".

Le tournage devrait commencer ce mois-ci au Royaume-Uni.