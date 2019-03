Offscreen, Le festival du cinéma anticonformiste de la série B à Z

Le Festival du film Offscreen explore les ressources insoupçonnées du cinéma d’exploitation qui dispose rarement de grands moyens de production, mais qui sonde de manière originale le cinéma de genre : horreur, étrange et science-fiction.

La douzième édition d’Offscreen se déroule à Bruxelles du 13 au 31 mars. Les projections ont lieu au Nova, à Cinematek et au cinéma RITCS. Le programme alléchant est composé de classiques du genre et d’œuvres qui au deuxième degré flirtent avec la série B et la série Z, cerises sur le gâteau d’un 7e art anticonformiste.

Quatorze avant-premières dont High Life de Claire Denis avec Robert Pattinson et Juliette Binoche, un film de science-fiction, en ouverture du festival au Nova. Une rétrospective consacrée à l’actrice, réalisatrice et productrice new-yorkaise Roberta Findlay. Deux modules thématiques : la mort au cinéma et le cinéma et les jeux vidéo. Le bar du Nova sera transformé en salle d’arcade, des années 80. Projetez-vous dans la réalité de la fiction, en jouant comme le héros d’un film.