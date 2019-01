Octavia Spencer et Bryce Dallas Howard réunies dans le film "Fairy Tale Ending"

Huit ans après "La Couleurs des sentiments", Octavia Spencer et Bryce Dallas Howard seront à nouveau réunies sur grand écran dans le long-métrage "Fairy Tale Ending" des studios Universal Pictures.

D'après les informations recueillies par la presse américaine, l'intrigue du film reste encore inconnue. Derrière ce projet, on retrouvera Jim Hecht ("L'âge de glace 2") et Tracy McMillan ("Mad Men", "United States of Tara") qui co-signeront le scénario. Quant à la production, c'est le comédien Seth MacFarlane ("American Dad", "Ted 2") qui prendra les rênes, aidé par Erica Huggins ("L'espion qui m'a larguée") à travers leur société de production Fuzzy Door Productions. Ils ne seront pas les seuls à produire le film puisque Bryce Dallas Howard produira le film via sa société Nine Muses Entertainment tandis que Octavia Spencer sera productrice exécutive.

Il faudra donc encore un peu patienter avant de découvrir l'histoire qui se cache derrière le titre évocateur et fantastique "Fairy Tale Ending". Aucune date de sortie n'a encore été évoquée.

Récemment, l'actrice Bryce Dallas Howard s'est illustrée dans le blockbuster "Jurassic World : Fallen Kingdom" qui a dépassé le cap symbolique du milliard de dollars. Elle reprendra son rôle dans la suite des aventures des dinosaures prévue pour 2021. En attendant, l'actrice américaine fera partie du très attendu biopic consacré à Elton John, "Rocketman".

Quant à Octavia Spencer, l'actrice oscarisée pour "La Couleur des sentiments" en 2012, n'aura pas le temps de se reposer en 2019. Elle sera à l'affiche de plusieurs films dont le drame "Luce" avec Naomi Watts et Tim Roth.