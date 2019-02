“Observando El Cielo” : le ciel vu de la terre

Une soirée consacrée à l’observation du cosmos à travers des films expérimentaux qui mêle le spatiale, la philosophie et une vision du monde. C’est le 15 février au Cinéma Nova.

Le Cinéma Nova propose une soirée d’immersion dans le cosmos à travers des films expérimentaux des années 70 à nos jours. Le cosmos a toujours fasciné par son aspect infini et mystérieux. Où se termine-t-il ? Où commence-t-il ? Même si désormais nous avons plus d’éléments scientifiques pour nous informer, l’espace garde encore de son mystère et de sa poésie. Le 15 février, le Cinéma Nova nous embarque dans une soirée dédiée à l’observation du ciel et ce qu’il se passe autour et a déterré quelques bijoux vidéos expérimentaux et étranges. Au programme, une performance et une dizaine de courts métrages, mélanges d’images spatiales et réflexions personnelles…