OAFF : le cinéma africain célébré par un festival en ligne

Le premier festival qui met en valeur le cinéma du continent africain aura lieu du 15 novembre au 15 décembre avec une escale à Bruxelles.

Le premier Online African Film Festival a été imaginé par la plateforme Cinewax et a pour but de réunir les passionnés de cinéma à travers le globe et mettre en valeur le cinéma africain et toutes ses richesses et ramifications. Le festival en ligne dans 15 pays diffusera quelques 30 films autour du thème de l’africanité ou qu’est-ce qu’être africain aujourd’hui dans le monde ? Des longs métrages qui évoquent la culture, la nationalité, le sentiment d’appartenance et la communauté à travers des réalisateurs ou des intervenants originaires d’Afrique, un continent qui possède autant de diversités que de personnes et que l’on range dans une même catégorie à tord.

L’OAFF se déroulera donc en ligne durant un mois mais passera également par des séances physiques à Bruxelles, Paris, San Francisco, Abidjan, Dakar etc. 10 pays célèbreront l’ouverture du festival.