Ô grand Saint-Nicolas, star de Cinéma

Sinterklaas et ses Pietjes, les héros d’une série ciné à succès… aux Pays-Bas © Tom de Mol Productions

Alors que la saison des films de Noël vient tout juste de débuter, le temps d’une soirée (voire plus si affinité), laissez-vous tenter par ces longs-métrages dédiés à Saint-Nicolas. Là aussi, il y en a pour tous les goûts, de la comédie au drame en passant par le film d’horreur. Des films à savourer entre deux mandarines et autres spéculoos !

Votre sapin trône fièrement dans votre salon. Vous y avez accroché boules, guirlandes et autres petites lumières. Votre crèche en Playmobil ou en santons de Provence n’attend plus que le petit Jésus. Tout semble prêt pour des fêtes de fin d’année réussies. Et pourtant, là vous hésitez. Vous vous dites qu’il est encore trop tôt pour vous lancer dans votre sacro-saint marathon de films de Noël. Alors que faire ? En fait, vous pourriez peut-être succomber à cette tendance venue du Nord, celle des films de Saint-Nicolas !

2 images Wonky voulait le cheval de Saint-Nicolas, elle a reçu… un vélo © Warner Bros

Oui, vous avez bien lu. Si le Père Noël connaît une saison cinématographique riche en nouveautés (comme le remake de "Maman, j’ai raté l’avion" sur la plateforme de streaming des studios de la souris aux grandes oreilles) et en replay de classiques (comme "Le miracle de la 34e rue" ou "Piège de cristal", si si), vous devez savoir que Saint-Nicolas aussi est une star de cinéma. Né vers l’an 260 en Turquie, Nicolas de Bari, évêque de Mire, devient au 10e siècle le fameux Saint-Nicolas, le saint patron des enfants mais aussi des prisonniers, des avocats, des kinés et des bateliers, sans aucuns liens de cause à effet bien entendu.

Venez, venez, Saint Nicolas, venez, venez, Saint Nicolas et tra la la…

Je vous entends déjà d’ici vous étonner, en lisant cet article, "Saint-Nicolas un héros de cinéma, c’est du pipeau." Bah non en fait. Saint-Nicolas est un véritable héros de Cinéma. Certes du Cinéma batave mais de Cinéma quand même ! Hé oui, aux Pays-Bas, il existe une réelle culture cinématographique liée au grand saint. Chaque année (ou presque) nos petits et grands voisins hollandais ont droit à leur film de Saint-Nicolas. Le plus connu étant "Le cheval de Saint-Nicolas".

Sorti en 2005, ce film nous raconte l’histoire de Wonky. C’est une petite fille chinoise de 8 ans qui quitte son pays (la Chine donc) pour s’installer aux Pays-Bas. Là elle découvre cette drôle de culture hollandaise (le fromage, les tulipes, l’orange comme couleur royale, tout ça tout ça) et surtout cette fête de Saint-Nicolas. Mais Wonky, elle n’a qu’un rêve : recevoir un cheval. Elle va donc voler l’animal de compagnie du saint patron alors en visite dans son école. Ce film permet surtout d’évoquer avec les enfants l’immigration, l’intégration, le choc des cultures… Ce film a tellement cartonné qu’il a connu une suite en 2007. Une suite intitulée "Mais où est le cheval de Saint-Nicolas ?"

Cette tradition du film de Saint-Nicolas a surtout été enrichie par les productions du "Club van Sinterklaas", toujours aux Pays-Bas. Entre 1999 et 2009, ce club, aux nombreux Zwarte Piet, nous a déposé dans nos petits souliers une série télé à succès. Depuis 2012, ce club réalise un long métrage par an avec des films aux titres aussi évocateurs que "Le saint mystérieux", "L’école des Zwarte Piet", "Le cheval qui parle", "De vlucht door de lucht" (en français dans le texte "Le vol à travers l’air") ou, le dernier en date, celui de cette année, "Le Piet oublié" soit le 10e film du genre avec ses héros Cool Piet, Piet Fernando, SuperPiet, Kadopiet et Sinterklaas (interprété par l’éternel Wilbert Gieske, une véritable star aux Pays-Bas). Ce dernier propose aussi un remake de "Maman, j’ai raté l’avion" mais en version "Saint-Nicolas a oublié le Piet Fernando à la maison en partant faire sa tournée de cadeaux".