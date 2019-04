"Nous finirons ensemble" de Guillaume Canet, un film qui va vers la vie...

Un film choral, comme un prolongement de l’histoire des "Petits mouchoirs", mais sans être une véritable suite. On y retrouve les mêmes personnages : Marion Cotillard, Benoit Magimel, Gilles Lellouche, François Cluzet… Et s’ajoute à la bande de potes, José Garcia pour un petit rôle.

Ils se sont un peu éloignés, et décident de revenir pour fêter l’anniversaire de Max, François Cluzet, personnage intranquille, en pleine dépression. Ca devrait être une belle surprise, mais l’accueil mitigé que Max réserve à ses amis jette un froid. Néanmoins le film est bourré d'énergie, et donne envie de danser; on en sort requinqué...

Christine Pinchart a rencontré Guillaume Canet