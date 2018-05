“Not K.O.” : coup de coeur et coup de poing

Le court métrage de Xavier Sirven est une histoire d’amour d’été, douloureuse et passionnée.

Une jeune boxeuse nommée Polly travaille à la station service du coin qui appartient à son père, elle est aussi passionnée de mécanique et possède une moto qui lui sert à se balader dans la campagne. Durant l’été, le camping des environs fait venir beaucoup de vacanciers qui viennent profiter de l’étendue de sable et du calme. Joanne est arrivée au camping avec ses parents et une amie à elle pour passer quelques jours au soleil. Elle et Polly vont alors se rapprocher, vivant une romance à la fois passionnée et frustrante. Polly tombe totalement sous le charme de Joanne mais celle-ci semble jouer avec la jeune motarde. Un jeu de séduction-manipulation aura lieu durant tout le séjour de Joanne jusqu’à ce qu’elle doive partir et laisser Polly seule avec ses souvenirs.

Xavier Sirven parvient dans ce court métrage à faire ressentir les émois des premiers amours et la déception d’une attirance non-partagée. A travers les souvenirs des émotions et le présent qui lui arrive en pleine face, Polly est perdue entre son amour et la déception intense. “Not K.O.” est un film sur la frustration d’une jeune fille et son obstination à se relever, toujours.

Le court métrage “Not K.O.” est à voir sur Arte.